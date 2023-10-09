В Роспотребнадзоре Приморья ситуацию с COVID-19 назвали стабильной

В Приморском крае прошла пресс-конференция по вопросам заболеваемости ОРВИ и гриппом. В краевом управлении Роспотребнадзора заявили, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции находится на контроле специалистов. Обстановка стабильная, роста и всплеска не зарегистрировано.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

За восемь месяцев 2023 года уровень заболеваемости снизился на 80% по сравнению с показателями 2022-го.

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора территориального управления Роспотребнадзора по краю Марина Шикалова заявила, что в неделю в Приморье регистрируется от 11 до 27 случаев заболевания в сутки.

Никаких экстренных ситуаций, связанных с распространением инфекции, в крае нет.

По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону, с 25 сентября по 1 октября на территории края зарегистрировано 208 случаев заболевания. Ситуация остаётся на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.