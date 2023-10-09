Узнать больше

В Роспотребнадзоре Приморья ситуацию с COVID-19 назвали стабильной

Короткая ссылка
В Приморском крае прошла пресс-конференция по вопросам заболеваемости ОРВИ и гриппом. В краевом управлении Роспотребнадзора заявили, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции находится на контроле специалистов. Обстановка стабильная, роста и всплеска не зарегистрировано.
В Роспотребнадзоре Приморья ситуацию с COVID-19 назвали стабильной
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

За восемь месяцев 2023 года уровень заболеваемости снизился на 80% по сравнению с показателями 2022-го.

Главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора территориального управления Роспотребнадзора по краю Марина Шикалова заявила, что в неделю в Приморье регистрируется от 11 до 27 случаев заболевания в сутки.

Никаких экстренных ситуаций, связанных с распространением инфекции, в крае нет.

По данным управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по региону, с 25 сентября по 1 октября на территории края зарегистрировано 208 случаев заболевания. Ситуация остаётся на контроле регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев в беседе с НСН заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить