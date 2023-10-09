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Новак: новые меры на рынке топлива позволят насытить внутренний рынок

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Новые меры правительства на рынке топлива позволят насытить внутренний рынок и поспособствуют его стабильности, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Он напомнил о принятии решения внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер.

«Это позволит обеспечить экономические стимулы к насыщению внутреннего рынка топливом и в результате будет способствовать поддержанию стабильной ценовой ситуации на бирже и в рознице», — цитирует Новака ТАСС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил российскому вице-премьеру Александру Новаку и Минэнерго контролировать ситуацию на топливном рынке.

Ранее Федеральная антимонопольная служба возбудила несколько дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо.

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