Рогов сообщил о восстановлении электроснабжения в Энергодаре
В городе Энергодаре Запорожской области восстановлена подача электроэнергии, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
- Gettyimages.ru
- © Ashley Cooper
«Аварийные службы восстановили подачу электроэнергии в Энергодаре», — написал Рогов в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Энергодар и ряд сёл Запорожской области остались без электричества по причине аварии на подстанции.
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