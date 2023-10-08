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Рогов сообщил о восстановлении электроснабжения в Энергодаре

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В городе Энергодаре Запорожской области восстановлена подача электроэнергии, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил о восстановлении электроснабжения в Энергодаре
  • Gettyimages.ru
  • © Ashley Cooper

«Аварийные службы восстановили подачу электроэнергии в Энергодаре», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Энергодар и ряд сёл Запорожской области остались без электричества по причине аварии на подстанции.

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