Актриса Прудникова опровергла сообщения о её похищении движением ХАМАС

Российская актриса Елизавета Прудникова опровергла информацию о том, что её захватили сторонники движения ХАМАС.

«Друзья, я не знаю, что происходит. Я нахожусь дома, со мной всё хорошо», — сказала Прудникова в соцсетях.

Ранее сообщалось, что посольство России в Израиле на данный момент не может подтвердить информацию о похищении россиянок сторонниками движения ХАМАС.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что 7 октября боевики ХАМАС похитили десять девушек с фестиваля электронной музыки у города Офаким, среди них две носят русские имена и фамилии.