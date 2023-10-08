Кабмин выделил 500 млн рублей на поддержку разработки новых технологий

Правительство выделило 500 млн рублей на поддержку разработки новых технологий и материалов.

«На поддержку разработок, связанных с новыми перспективными технологиями и материалами, в 2023 году будет дополнительно направлено 500 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ранее НСН со ссылкой на слова мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что участники Московского инновационного кластера (МИК) получили около 16 тыс. патентов на свои изобретения в 2022 году. А с начала текущего года число патентов уже выросло на 23,8% и превысило 19,8 тыс.