Корреспондент RT поговорил с пассажиром аэропорта Сочи, улетающим в Израиль
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Несмотря на ситуацию в Израиле, мужчина сообщил, что направляется туда.
Там у него живут супруга и дети. По словам Михаила, если израильское правительство не закрыло аэропорт в Тель-Авиве, значит, он защищён и есть возможность лететь.
«Я понимаю, страшно, но полечу», — сказал мужчина.
Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля.
Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности после того, как военные из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля.