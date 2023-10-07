Корреспондент RT поговорил с пассажиром аэропорта Сочи, улетающим в Израиль

Корреспондент RT поговорил с одним из пассажиров аэропорта Сочи — Михаилом, который отправлялся в Тель-Авив к семье.

Несмотря на ситуацию в Израиле, мужчина сообщил, что направляется туда.

Там у него живут супруга и дети. По словам Михаила, если израильское правительство не закрыло аэропорт в Тель-Авиве, значит, он защищён и есть возможность лететь.

«Я понимаю, страшно, но полечу», — сказал мужчина.

Утром 7 октября палестинская организация ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля.

Израильскую армию перевели в состояние боевой готовности после того, как военные из сектора Газа проникли в приграничные районы Израиля.