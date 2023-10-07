Секретарь отделения «Единой России» в Новой Каховке умер после подрыва машины

Умер секретарь отделения «Единой России» в Новой Каховке Владимир Малов, раненый после подрыва автомобиля в Херсонской области.

globallookpress.com

© Maksim Konstantinov

Об этом сообщили в оперштабе. «Владимир Малов умер в 14:40», — приводит ТАСС слова представителя оперштаба. Ранее автомобиль секретаря отделения «Единой России» подорвали в Новой Каховке, Малов был госпитализирован в тяжёлом состоянии.