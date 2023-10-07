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Автомобиль секретаря отделения «Единой России» подорвали в Новой Каховке

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В Херсонской области подорван автомобиль, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Малой госпитализирован в тяжёлом состоянии.
Автомобиль секретаря отделения «Единой России» подорвали в Новой Каховке
  • РИА Новости

Об этом сообщил сенатор Игорь Кастюкевич.

«Произошёл подрыв автомобиля в городе Новая Каховка. Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов, 1957 г. р., в крайне тяжёлом состоянии доставлен в больницу», — написал он в Telegram.

Сенатор отметил, что подрыв автомобиля расценивается как теракт против мирного населения.

Ранее полицейские совместно с УФСБ задержали в Новосибирской области трёх человек за серию диверсий на железной дороге.

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