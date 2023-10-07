Автомобиль секретаря отделения «Единой России» подорвали в Новой Каховке
- РИА Новости
Об этом сообщил сенатор Игорь Кастюкевич.
«Произошёл подрыв автомобиля в городе Новая Каховка. Исполнительный секретарь Новокаховского местного отделения Владимир Малов, 1957 г. р., в крайне тяжёлом состоянии доставлен в больницу», — написал он в Telegram.
Сенатор отметил, что подрыв автомобиля расценивается как теракт против мирного населения.
Ранее полицейские совместно с УФСБ задержали в Новосибирской области трёх человек за серию диверсий на железной дороге.