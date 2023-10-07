Минобороны: первые ракеты «Сармат» встанут на боевое дежурство в ближайшее время

Первые серийные ракеты стратегического ракетного комплекса «Сармат» в ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство.

Об этом сообщили в Минобороны.

«В настоящее время на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство в ближайшее время.