Минобороны: первые ракеты «Сармат» встанут на боевое дежурство в ближайшее время
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Об этом сообщили в Минобороны.
«В настоящее время на предприятии изготавливаются первые серийные ракеты, которые в самое ближайшее время будут поставлены на боевое дежурство», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в позиционном районе одного из соединений на завершающем этапе проводятся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на агрегатах и системах шахтных пусковых установок и командного пункта.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» встанет на боевое дежурство в ближайшее время.