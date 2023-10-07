Сотрудники МЧС России спасли пять человек из пожара в курганской больнице

Сотрудники МЧС России спасли пять человек из огня в больнице скорой медицинской помощи Курганской области.

«Курганские огнеборцы МЧС России спасли пятерых человек на пожаре в больнице... В подсобном помещении столовой на втором этаже загорелись постельные принадлежности», — говорится в сообщении ведомства.

Открытое горение было ликвидировано, пострадавших нет.

Ранее председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин посоветовал соблюдать технику безопасности при использовании в жилых помещениях электрических обогревателей во избежание пожара.