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Специалист Гринин посоветовал не пользоваться самодельными обогревателями

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Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин посоветовал соблюдать технику безопасности при использовании в жилых помещениях электрических обогревателей во избежание пожара.
Специалист Гринин посоветовал не пользоваться самодельными обогревателями
  • Gettyimages.ru
  • © Tennessee Witney

Изделие безопасно, если оно заводского производства. Самодельные обогреватели очень опасны, их категорически нельзя использовать, поделился специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Существует другая разновидность обогревателей — тепловые пушки, они же «ветродуйки».

«Напротив них вешают вещи, и они сохнут. Когда они полностью высохли, излучение может превысить норму, и одежда может вспыхнуть», — предупредил Гринин.

Он также напомнил, что кухонный газ для прогрева помещения следует использовать с осторожностью, только в том случае, если оборудование полностью исправно. Специалист посоветовал не оставлять горящую конфорку плиты без присмотра.

Ранее сообщалось, что в Москве вновь заработала горячая линия по вопросам отсутствия в квартирах тепла.

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