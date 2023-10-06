Специалист Гринин посоветовал не пользоваться самодельными обогревателями

Председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин посоветовал соблюдать технику безопасности при использовании в жилых помещениях электрических обогревателей во избежание пожара.

Изделие безопасно, если оно заводского производства. Самодельные обогреватели очень опасны, их категорически нельзя использовать, поделился специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».

Существует другая разновидность обогревателей — тепловые пушки, они же «ветродуйки».

«Напротив них вешают вещи, и они сохнут. Когда они полностью высохли, излучение может превысить норму, и одежда может вспыхнуть», — предупредил Гринин.

Он также напомнил, что кухонный газ для прогрева помещения следует использовать с осторожностью, только в том случае, если оборудование полностью исправно. Специалист посоветовал не оставлять горящую конфорку плиты без присмотра.

Ранее сообщалось, что в Москве вновь заработала горячая линия по вопросам отсутствия в квартирах тепла.