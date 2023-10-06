Специалист Гринин посоветовал не пользоваться самодельными обогревателями
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Изделие безопасно, если оно заводского производства. Самодельные обогреватели очень опасны, их категорически нельзя использовать, поделился специалист в разговоре с сайтом «Аргументы и Факты».
Существует другая разновидность обогревателей — тепловые пушки, они же «ветродуйки».
«Напротив них вешают вещи, и они сохнут. Когда они полностью высохли, излучение может превысить норму, и одежда может вспыхнуть», — предупредил Гринин.
Он также напомнил, что кухонный газ для прогрева помещения следует использовать с осторожностью, только в том случае, если оборудование полностью исправно. Специалист посоветовал не оставлять горящую конфорку плиты без присмотра.
Ранее сообщалось, что в Москве вновь заработала горячая линия по вопросам отсутствия в квартирах тепла.