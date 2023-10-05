В Москве открыли горячую линию по вопросам теплоснабжения
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Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
По словам руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, впервые горячая линия была введена в 2019 году и за время работы приняла более 730 тыс. звонков, из них за прошлый год — 102 тыс.
По его словам, три года назад на линии запустили виртуального ассистента. Единый диспетчерский центр обрабатывает запросы граждан круглосуточно.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что отопление в столице начали включать с 3 октября.