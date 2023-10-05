Узнать больше

В Москве открыли горячую линию по вопросам теплоснабжения

Короткая ссылка
В Москве вновь запустили горячую линию по вопросам отсутствия в квартирах тепла. Отопление включают в столичных домах с 3 по 7 октября.
В Москве открыли горячую линию по вопросам теплоснабжения
  • Gettyimages.ru
  • © andrei_r

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

По словам руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, впервые горячая линия была введена в 2019 году и за время работы приняла более 730 тыс. звонков, из них за прошлый год — 102 тыс.

По его словам, три года назад на линии запустили виртуального ассистента. Единый диспетчерский центр обрабатывает запросы граждан круглосуточно.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что отопление в столице начали включать с 3 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить