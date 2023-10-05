В Москве открыли горячую линию по вопросам теплоснабжения

В Москве вновь запустили горячую линию по вопросам отсутствия в квартирах тепла. Отопление включают в столичных домах с 3 по 7 октября.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

По словам руководителя общегородского контакт-центра Андрея Савицкого, впервые горячая линия была введена в 2019 году и за время работы приняла более 730 тыс. звонков, из них за прошлый год — 102 тыс.

По его словам, три года назад на линии запустили виртуального ассистента. Единый диспетчерский центр обрабатывает запросы граждан круглосуточно.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков сообщил, что отопление в столице начали включать с 3 октября.