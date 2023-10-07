Спецпокрытие танков «Накидка» показало способность отклонять ракеты Javelin

Специальное маскировочное покрытие «Накидка», используемое для танков Т-90М в зоне СВО, показало способность отклонять ракеты американского ПТРК Javelin.

«Маскировка «Накидка» показала... способность отклонять ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin производства США», — заявил источник РИА Новости.

По словам собеседника агентства, спецпокрытие обеспечивает снижение теплового излучения от танка и сглаживает термоконтрастные зоны.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает разработку крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой «Буревестник».