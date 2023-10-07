Спецпокрытие танков «Накидка» показало способность отклонять ракеты Javelin
«Маскировка «Накидка» показала... способность отклонять ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin производства США», — заявил источник РИА Новости.
По словам собеседника агентства, спецпокрытие обеспечивает снижение теплового излучения от танка и сглаживает термоконтрастные зоны.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает разработку крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой «Буревестник».