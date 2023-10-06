Песков: Россия продолжает разработку ракеты глобальной дальности «Буревестник»

Россия продолжает разработку крылатой ракеты глобальной дальности с двигательной ядерной установкой «Буревестник», сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, «какой месседж» был заложен в соответствующее заявление главы государства, представитель Кремля отметил, что Россия продолжает разработку этих систем.

«Эта тема неоднократно фигурировала в последние недели в международной информационной повестке дня. Она представляла собой интерес для участников «Валдая». Поэтому Путин об этом сообщил», — сказал Песков.

Накануне президент Владимир Путин на форуме клуба «Валдай» заявил, что в России проведено последнее успешное испытание крылатой ракеты «Буревестник».