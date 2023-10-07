В МВД предложили участковым проводить профилактику за дискредитацию ВС России
Как сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства, соответствующие изменения предлагается внести в документ «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности».
Отмечается, что в приказе идёт речь о статьях, касающихся публичных действий. При этом административные правонарушения могут быть совершены и вне мест проведения публичных мероприятий.
Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проводят проверку в отношении бывшего футболиста и блогера Евгения Савина по статье о дискредитации ВС России.
В феврале Тверской районный суд уже оштрафовал Савина на 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.