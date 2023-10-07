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В МВД предложили участковым проводить профилактику за дискредитацию ВС России

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В МВД России предложили обязать участковых полиции проводить профилактическую работу в индивидуальном порядке с лицами, привлекаемыми ранее к ответственности за дискредитацию российской армии, пропаганду нацистской атрибутики и символики.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на проект приказа ведомства, соответствующие изменения предлагается внести в документ «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности».

Отмечается, что в приказе идёт речь о статьях, касающихся публичных действий. При этом административные правонарушения могут быть совершены и вне мест проведения публичных мероприятий.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы проводят проверку в отношении бывшего футболиста и блогера Евгения Савина по статье о дискредитации ВС России.

В феврале Тверской районный суд уже оштрафовал Савина на 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.

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