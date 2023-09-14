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Блогера Савина вновь проверяют по статье о дискредитации ВС России

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Правоохранительные органы проводят проверку в отношении бывшего футболиста и блогера Евгения Савина по статье о дискредитации ВС России.
Блогера Савина вновь проверяют по статье о дискредитации ВС России
  • РИА Новости

Об этом ТАСС заявили в правоохранительных органах.

«В настоящее время в отношении Евгения Савина проводится проверка по ст. 20.3.3 КоАП России... Поводом стали его высказывания в интервью Ксении Собчак в апреле этого года», — сказал собеседник.

Уточняется, что если будет подтверждён факт повторного нарушения законодательства, то в отношении Савина будет возбуждено уже уголовное дело с возможностью лишения блогера свободы на срок до пяти лет.

В феврале Тверской районный суд уже оштрафовал Савина на 50 тыс. рублей за дискредитацию Вооружённых сил России.

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