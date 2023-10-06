Сын Кадырова Адам получил звание Героя Чечни

Депутат Госдумы России Адам Делимханов сообщил, что сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил звание Героя Чеченской Республики.

В Telegram-канале он поздравил Адама Кадырова и назвал его «ярким примером исключительно грамотного, всесторонне образованного и целеустремлённого молодого человека», который с ранних лет выделялся лидерскими и организаторскими качествами, а также всегда стремился к саморазвитию и не тратил время зря.

«Я с большим удовольствием поздравляю Адама Рамзановича Кадырова с присвоением высшего звания Чеченской Республики — Герой Чеченской Республики», — написал Делимханов.

Ранее сообщалось, что старшая дочь Кадырова Айшат получила звание народной артистки Чечни.