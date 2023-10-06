В Петербурге открыли мемориальную доску в честь почётного гражданина города Кармазинова

В Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску в честь бывшего главы «Водоканала», почётного гражданина города Феликса Кармазинова.

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Благодаря проектам, инициированным Кармазиновым, Нева и Финский залив стали намного чище, сформировалось бережное отношение к водным ресурсам», — заявили в администрации.

Под руководством Кармазинова в Петербурге внедрялись такие проекты, как обновление Центральной и Северной станций аэрации и создание автоматизированной системы управления водоснабжением.

Ранее сообщалось, что на улице Баумана в Казани прошла церемония открытия мемориальной доски в честь государственного и общественного деятеля Мансура Хасанова.