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В больнице Святителя Георгия в Петербурге открыли 100 коек для приёма инфекционных больных

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В корпусе-трансформере больницы Святителя Георгия в Санкт-Петербурге открыли 100 коек для приёма инфекционных больных. В целом в городе доступно около 1,14 тыс. коек.
В больнице Святителя Георгия в Петербурге открыли 100 коек для приёма инфекционных больных
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Комздрава.

В настоящее время для больных пневмонией и COVID-19 доступно 263 места, или 23% от общего числа. Эпидемиологическая ситуация в городе оценивается как стабильная.

Также стало известно, что в Магнитогорске 6 октября подтвердили 19 случаев коронавируса, в Челябинске число заболевших держится на отметке в 32 случая, передаёт URA.RU. Об этом заявила замглавы Роспотребнадзора по региону Светлана Лучинина.

За неделю с 25 сентября по 1 октября заболевших COVID-19 в области стало меньше на 3,2%.

Ранее сообщалось, что власти ввели обязательный масочный режим для сотрудников и посетителей медицинских учреждений в Кабардино-Балкарии.

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