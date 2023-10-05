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В медучреждениях Кабардино-Балкарии ввели обязательный масочный режим

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Власти ввели обязательный масочный режим для сотрудников и посетителей медицинских учреждений в Кабардино-Балкарии.
В медучреждениях Кабардино-Балкарии ввели обязательный масочный режим
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Об этом сообщил региональный Роспотребнадзор.

«Обеспечить введение обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников и посетителей подведомственных организаций», — приводит текст документа РИА Новости.

Кроме того, власти ввели в медучреждениях проверку температуры для работников.

Тех, у кого температура окажется повышенной, отстранят на время лечения от работы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения масочного режима из-за коронавируса в целом по стране нет.

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