Попова: оснований для введения масочного режима в целом по России нет
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По её словам, на данный момент уровни заболеваемости и структура тяжести такова, что оснований для введения масочного режима в целом в России нет.
Попова добавила, что оснований для введения каких-либо других ограничений из-за коронавируса также нет.
Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.