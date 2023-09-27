Попова: оснований для введения масочного режима в целом по России нет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что оснований для введения масочного режима из-за коронавируса в целом по стране нет.

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, на данный момент уровни заболеваемости и структура тяжести такова, что оснований для введения масочного режима в целом в России нет.

Попова добавила, что оснований для введения каких-либо других ограничений из-за коронавируса также нет.

Ранее врач-эндокринолог, член Российской ассоциации эндокринологов Виктор Жиляев заявил, что на данный момент нет исследований, которые доказывали бы прямое влияние COVID-19 на развитие ожирения.