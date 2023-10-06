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Минсельхоз России надеется на дальнейшую корректировку цен на топливо

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Заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ведомство надеется на дальнейшую корректировку цен на топливо для аграриев.
Минсельхоз России надеется на дальнейшую корректировку цен на топливо
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По его словам, в настоящее время наблюдается определённое снижение цен от пика, но не во всех регионах. Это означает, что в ряде российских субъектов сохраняется существенное напряжение в этой сфере.

«По крайней мере рассчитываем на дальнейшую корректировку цены с учётом, как я уже сказал, принятых сегодня решений правительства. Очень рассчитываем, что благодаря этому, в целом, ситуация будет более доступной в части стоимости дизеля для наших сельхозпроизводителей», — цитирует его ТАСС.

Ранее правительство России утвердило заградительную пошлину на экспорт топлива для непроизводителей в 50 тыс. рублей за т до конца 2025 года.

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