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Суд в Коми арестовал обвиняемых в покушении на теракт трёх подростков

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Сыктывкарский городской суд арестовал трёх подростков, которые обвиняются в покушении на теракт.
Суд в Коми арестовал обвиняемых в покушении на теракт трёх подростков
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила пресс-служба суда на своей странице в «ВКонтакте».

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении третьего несовершеннолетнего жителя Сыктывкара, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК России (покушение на теракт)», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу суд вынес аналогичные решения в отношении ещё двух подростков.

По версии следствия, все трое вступили в сговор с неустановленными лицами для совершения теракта путём поджога жизненно важных объектов Сыктывкара.

Ранее транспортные полицейские задержали троих подростков, совершивших поджог релейного шкафа на железнодорожных путях в Бугульме.

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