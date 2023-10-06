Суд в Коми арестовал обвиняемых в покушении на теракт трёх подростков

Сыктывкарский городской суд арестовал трёх подростков, которые обвиняются в покушении на теракт.

Об этом сообщила пресс-служба суда на своей странице в «ВКонтакте».

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении третьего несовершеннолетнего жителя Сыктывкара, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК России (покушение на теракт)», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу суд вынес аналогичные решения в отношении ещё двух подростков.

По версии следствия, все трое вступили в сговор с неустановленными лицами для совершения теракта путём поджога жизненно важных объектов Сыктывкара.

Ранее транспортные полицейские задержали троих подростков, совершивших поджог релейного шкафа на железнодорожных путях в Бугульме.