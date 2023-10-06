Главу «Колибри-Тур МСК» обвинили в мошенничестве из-за выселения детей в Турции

Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве руководителю туристической фирмы «Колибри-Тур МСК» по делу о выселении российских детей из отеля в Турции.

Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

«Сегодня фактическому руководителю общества предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере», — сказала она.

По данным СК, сотрудники компании и ИП «Маркина Н.В.» с 1 июня по 6 августа не оплатили проживание в гостинице не менее 90 детей в возрасте от 6 до 17 лет. Из-за этого их ночью выселили из отеля.

Изучена документация туристической фирмы, допрошены ряд несовершеннолетних.

Следователи обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество фигурантов, пишет РИА Новости.

В конце августа уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан Ирина Волынец призвала провести проверку туроператора «Колибри-тур».

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как в Турции 90 российских детей были ночью выселены из отеля.

Компания «Колибри-тур», незаконно отправившая детей на отдых в Кемер, была оштрафована на 5 млн рублей.