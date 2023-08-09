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СК возбудил дело после того, как из отеля в Турции ночью выселили 90 российских детей

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Следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело после того, как в Турции 90 российских детей были ночью выселены из отеля.

Ведомство выяснило, что сотрудники «Колибри-Тур МСК» и ИП «Маркина Н.В.» заключили около 30 договоров с родителями детей на оказание услуг по организации детского отдыха.

«Во время поездки, в силу неудовлетворительных условий размещения, низкого качества сервиса принимающей стороны, в ночное время подростки принудительно были выселены из отеля размещения», — напомнил СК.

В Россию после этого досрочно вернулись 68 детей. Возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Председатель СК России Александр Бастрыкин ранее поручил доложить о проверке, начатой после выселения российских детей из гостиницы в Турции.

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