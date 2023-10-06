В Екатеринбурге проходит прощание с погибшим из-за лётчика-предателя Кузьминова
Вместе с бортмехаником Никитой Кирьяновым он был на борту вертолёта Ми-8, угнанного Кузьминовым на Украину. Оба военных не знали о его планах, не хотели сдаваться и были убиты.
Как ранее узнал RT, уголовное дело в отношении Максима Кузьминова, который угнал российский вертолёт Ми-8 на Украину, будет вести ФСБ.
Сам Кузьминов на Украине дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что вместе с ним были ещё двое членов экипажа, не знавших о плане побега. После посадки вертолёта на территории Украины они не захотели сдаваться. Кузьминов, сидевший перед журналистами в футболке с украинским гербом, заявил, что их, «возможно, ликвидировали».