Узнать больше

Объявлена полная деловая программа Российской энергетической недели

Короткая ссылка
Стала известна полная деловая программа с ключевыми спикерами Российской энергетической недели, которая будет проходить 11—13 октября в Москве. Она охватывает широкий круг вопросов трансформации и развития рынка мировой энергетики.
Объявлена полная деловая программа Российской энергетической недели
  • Gettyimages.ru

Программа опубликована на официальном сайте Международного форума «Российская энергетическая неделя».

«На площадке Российской энергетической недели мы обсудим стратегически важные вопросы развития нефтяной, газовой и угольной промышленности в новых геополитических условиях при испытаниях для всего мирового энергетического рынка», — заявил зампред правительства России Александр Новак.

По его словам, отдельное внимание будет уделено цифровизации сферы, использованию технологий будущего, искусственного интеллекта и других современных разработок.

В деловую программу форума входит более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки, в числе которых «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация» и «Развитие отраслей ТЭК».

«Возможности и риски энергоперехода, новые рыночные тренды, возможные сценарии развития мировой энергетики — все эти вопросы и обсудят участники Российской энергетической недели», — сказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков.

В рамках РЭН-2023 также пройдёт вручение международной премии «Глобальная энергия».

Ранее сообщалось, что участие в Российской энергетической неделе подтвердили более 2500 гостей из 50 стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить