Объявлена полная деловая программа Российской энергетической недели

Стала известна полная деловая программа с ключевыми спикерами Российской энергетической недели, которая будет проходить 11—13 октября в Москве. Она охватывает широкий круг вопросов трансформации и развития рынка мировой энергетики.

Программа опубликована на официальном сайте Международного форума «Российская энергетическая неделя».

«На площадке Российской энергетической недели мы обсудим стратегически важные вопросы развития нефтяной, газовой и угольной промышленности в новых геополитических условиях при испытаниях для всего мирового энергетического рынка», — заявил зампред правительства России Александр Новак.

По его словам, отдельное внимание будет уделено цифровизации сферы, использованию технологий будущего, искусственного интеллекта и других современных разработок.

В деловую программу форума входит более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки, в числе которых «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация» и «Развитие отраслей ТЭК».

«Возможности и риски энергоперехода, новые рыночные тренды, возможные сценарии развития мировой энергетики — все эти вопросы и обсудят участники Российской энергетической недели», — сказал советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков.

В рамках РЭН-2023 также пройдёт вручение международной премии «Глобальная энергия».

Ранее сообщалось, что участие в Российской энергетической неделе подтвердили более 2500 гостей из 50 стран.