Участие в Российской энергетической неделе подтвердили более 2500 гостей из 50 стран
- РИА Новости
«Российская энергетическая неделя — это крупнейшая международная отраслевая площадка. В этом году страновой состав участников точно отражает новые контуры энергетической карты мира», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков.
По его словам, участие в форуме ведущих международных экспертов подтверждает огромный интерес к России как важнейшему игроку на мировом энергетическом рынке.
Деловая программа РЭН включает более 30 мероприятий.