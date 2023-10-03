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Участие в Российской энергетической неделе подтвердили более 2500 гостей из 50 стран

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Участие в Российской энергетической неделе подтвердили более 2,5 тыс. гостей из более чем 50 стран и территорий. Центральная тема программы — «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».
Участие в Российской энергетической неделе подтвердили более 2500 гостей из 50 стран
  • РИА Новости

«Российская энергетическая неделя — это крупнейшая международная отраслевая площадка. В этом году страновой состав участников точно отражает новые контуры энергетической карты мира», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков.

По его словам, участие в форуме ведущих международных экспертов подтверждает огромный интерес к России как важнейшему игроку на мировом энергетическом рынке.

Деловая программа РЭН включает более 30 мероприятий.

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