Участие в Российской энергетической неделе подтвердили более 2500 гостей из 50 стран

Участие в Российской энергетической неделе подтвердили более 2,5 тыс. гостей из более чем 50 стран и территорий. Центральная тема программы — «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».

РИА Новости

«Российская энергетическая неделя — это крупнейшая международная отраслевая площадка. В этом году страновой состав участников точно отражает новые контуры энергетической карты мира», — заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета РЭН-2023 Антон Кобяков. По его словам, участие в форуме ведущих международных экспертов подтверждает огромный интерес к России как важнейшему игроку на мировом энергетическом рынке. Деловая программа РЭН включает более 30 мероприятий.