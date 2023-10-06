RT: подросток с фото из сети не планировал нападать на школу в Березниках

Подросток с фотографии, которая распространятся в сети, не имеет отношения к Telegram-каналу, в котором был опубликован якобы план нападения на школу в Березниках в Пермском крае.

Об этом RT рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, от имени школьника было создано два Telegram-канала. В первом был опубликован указанный план нападения, а во втором размещались порнографические материалы.

На одном из снимков этот подросток позирует с оружием, но, по словам источника, оно бутафорское.

Правоохранительные органы выясняют, кто пытался таким образом подставить школьника.

Ранее в соцсетях появилась информация о подростке, который якобы готовит нападение на школу №30 и заявляет о планах убить свою семью.

Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова в беседе с RT рассказала о том, что информацию о предполагаемом нападении на школу №30 в Березниках передали в правоохранительные органы.