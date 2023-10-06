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В Тюмени 19-летний водитель спровоцировал ДТП с пятью автомобилями

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В Тюмени на улице Максима Горького 19-летний водитель спровоцировал массовое ДТП с пятью автомобилями.
В Тюмени 19-летний водитель спровоцировал ДТП с пятью автомобилями
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД по Тюменской области.

«Изначально столкнулись ВАЗ-2107 под управлением 19-летнего водителя и Chevrolet, от удара «семёрку» отбросило на три машины, стоящие на парковке», — прокомментировали в ведомстве.

Виновнику ДТП на месте оказали медицинскую помощь.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Альшеевском районе Башкирии 16-летний подросток без прав устроил ДТП, в результате которого погибли два человека.

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