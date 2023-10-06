В Тюмени 19-летний водитель спровоцировал ДТП с пятью автомобилями
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД по Тюменской области.
«Изначально столкнулись ВАЗ-2107 под управлением 19-летнего водителя и Chevrolet, от удара «семёрку» отбросило на три машины, стоящие на парковке», — прокомментировали в ведомстве.
Виновнику ДТП на месте оказали медицинскую помощь.
В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в Альшеевском районе Башкирии 16-летний подросток без прав устроил ДТП, в результате которого погибли два человека.