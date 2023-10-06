Песков высказался по поводу возможного отзыва ратификации ДВЗЯИ
- РИА Новости
«Это не означает заявление о намерении проведения ядерных испытаний», — сказал он.
Таким образом он прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что депутаты Государственной думы намерены обсудить вопрос об отзыве ратификации на ближайшем заседании.
Ранее Володин сообщил, что Совет ГД на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).