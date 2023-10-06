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Песков высказался по поводу возможного отзыва ратификации ДВЗЯИ

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможный отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) не означает намерения провести ядерные испытания.
Песков высказался по поводу возможного отзыва ратификации ДВЗЯИ
  • РИА Новости

«Это не означает заявление о намерении проведения ядерных испытаний», — сказал он.

Таким образом он прокомментировал заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что депутаты Государственной думы намерены обсудить вопрос об отзыве ратификации на ближайшем заседании.

Ранее Володин сообщил, что Совет ГД на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

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