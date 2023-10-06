Володин сообщил, что Совет Госдумы рассмотрит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ
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Об этом он написал в Telegram.
По словам парламентария, Россия вынуждена принимать подобные решения, поскольку Соединённые Штаты и Европейский союз развязали против Москвы войну.
«На ближайшем заседании Совета Госдумы обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — говорится в сообщении.
Володин добавил, что это полностью соответствует национальным интересам России.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что депутаты Госдумы могут отозвать документ о запрете на проведение испытаний ядерного оружия.