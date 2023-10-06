Володин сообщил, что Совет Госдумы рассмотрит вопрос об отзыве ратификации ДВЗЯИ

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что Совет ГД на ближайшем заседании рассмотрит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

Об этом он написал в Telegram.

По словам парламентария, Россия вынуждена принимать подобные решения, поскольку Соединённые Штаты и Европейский союз развязали против Москвы войну.

«На ближайшем заседании Совета Госдумы обязательно обсудим вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — говорится в сообщении.

Володин добавил, что это полностью соответствует национальным интересам России.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что депутаты Госдумы могут отозвать документ о запрете на проведение испытаний ядерного оружия.