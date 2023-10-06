На ВДНХ обновили экспозицию павильона «Умный город»

В павильоне ВДНХ «Умный город», посвящённом современным технологиям, обновили постоянную экспозицию.

Для посетителей открыли шесть тематических пространств: «Москва — больше чем город», «Центр управления городом», «Благоустройство и комфорт», «Транспорт», «Образование» и «Медицина», передаёт НТВ со ссылкой на слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Павильон был открыт в 2016 году. Там проводят мастер-классы, квесты, практикумы по программированию, курсы по 3D-моделированию, робототехнике и другие мероприятия, пишет издание «Вести Подмосковья».

«За семь лет павильон посетили больше 630 тыс. человек. Из них 100 тыс. — с начала этого года. Представленные здесь решения можно протестировать и узнать, как они применяются в столице», — отметила Сергунина.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ планируют отреставрировать ресторан «Золотой колос», построенный в 1954 году и являющийся объектом культурного наследия федерального значения.