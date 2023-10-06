В Москве объявили о начале регистрации на сдачу ЕГЭ и ОГЭ на mos.ru
- РИА Новости
Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«Регистрация на ЕГЭ продлится до 1 февраля 2024 года», — сказал Постульгин.
Допуск к ЕГЭ выпускники 11-х классов могут получить при условии сдачи зачёта по итоговому сочинению.
Регистрация на ОГЭ продлится до 1 марта 2024 года. Сдать экзамен смогут ученики 9-х классов, не имеющие академической задолженности, получившие по всем школьным предметам оценки не ниже удовлетворительных, а также успешно прошедшие собеседование по русскому языку.
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