В Москве объявили о начале регистрации на сдачу ЕГЭ и ОГЭ на mos.ru

Первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин заявил, что на портале mos.ru началась регистрация на участие в ЕГЭ, ОГЭ, а также в итоговом сочинении, изложении и собеседовании по русскому языку.

Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Регистрация на ЕГЭ продлится до 1 февраля 2024 года», — сказал Постульгин.

Допуск к ЕГЭ выпускники 11-х классов могут получить при условии сдачи зачёта по итоговому сочинению.

Регистрация на ОГЭ продлится до 1 марта 2024 года. Сдать экзамен смогут ученики 9-х классов, не имеющие академической задолженности, получившие по всем школьным предметам оценки не ниже удовлетворительных, а также успешно прошедшие собеседование по русскому языку.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что российское движение детей и молодёжи «Движение первых» и платформа «Россия — страна возможностей» представят павильон на международной выставке «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ.