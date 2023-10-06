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В Москве объявили о начале регистрации на сдачу ЕГЭ и ОГЭ на mos.ru

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Первый заместитель директора Московского центра качества образования Андрей Постульгин заявил, что на портале mos.ru началась регистрация на участие в ЕГЭ, ОГЭ, а также в итоговом сочинении, изложении и собеседовании по русскому языку.
В Москве объявили о начале регистрации на сдачу ЕГЭ и ОГЭ на mos.ru
  • РИА Новости

Об этом информирует сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Регистрация на ЕГЭ продлится до 1 февраля 2024 года», — сказал Постульгин.

Допуск к ЕГЭ выпускники 11-х классов могут получить при условии сдачи зачёта по итоговому сочинению.

Регистрация на ОГЭ продлится до 1 марта 2024 года. Сдать экзамен смогут ученики 9-х классов, не имеющие академической задолженности, получившие по всем школьным предметам оценки не ниже удовлетворительных, а также успешно прошедшие собеседование по русскому языку.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что российское движение детей и молодёжи «Движение первых» и платформа «Россия — страна возможностей» представят павильон на международной выставке «Россия», которая откроется 4 ноября на ВДНХ.

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