Автоюрист Славнов посоветовал не хранить на морозе летнюю резину

Автоюрист Дмитрий Славнов посоветовал водителям, которые с наступлением холодов меняют резину на зимнюю, отдать покрышки на хранение.

«Существуют специальные склады хранения при автосервисах либо специальные вагончики», — поделился эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».

Славнов напомнил, что резина боится влаги и холода, поэтому оставлять её на морозе не стоит.

По его словам, также резину можно хранить в гараже или на балконе, предварительно накрыв каким-либо материалом или поместив в специальные пакеты для защиты от солнечных лучей.

Ранее управляющий автосервисом «Форсаж» в Новом Уренгое Дмитрий Янковский рассказал об особенностях смены летних шин на зимние.