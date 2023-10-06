Автоюрист Славнов посоветовал не хранить на морозе летнюю резину
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«Существуют специальные склады хранения при автосервисах либо специальные вагончики», — поделился эксперт в разговоре с «Вечерней Москвой».
Славнов напомнил, что резина боится влаги и холода, поэтому оставлять её на морозе не стоит.
По его словам, также резину можно хранить в гараже или на балконе, предварительно накрыв каким-либо материалом или поместив в специальные пакеты для защиты от солнечных лучей.
Ранее управляющий автосервисом «Форсаж» в Новом Уренгое Дмитрий Янковский рассказал об особенностях смены летних шин на зимние.