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Автоэксперт Янковский: зимней резиной пренебрегать нельзя

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Управляющий автосервисом «Форсаж» в Новом Уренгое Дмитрий Янковский рассказал об особенностях смены летних шин на зимние.
Автоэксперт Янковский: зимней резиной пренебрегать нельзя
  • Gettyimages.ru
  • © ALFSnaiper

«У нас летняя резина имеет свой диапазон температур. Когда среднесуточная температура ниже +5 °С, летняя резина в «пластиковую» превращается или в «деревянную», кто как говорит. Она не рассчитана уже на такие температуры и теряет свои свойства», — заявил он в беседе с «Ямал 1».

По его словам, нельзя пренебрегать зимними шинами, а они должны эксплуатироваться не более пяти лет, так как резина стареет.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с радио «Комсомольская правда» высказался о перспективах онлайн-продаж машин. По его словам, для успешной реализации идеи нужно учесть соответствующие законодательные нормы.

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