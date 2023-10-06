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Аэропорт Владивостока поздравил двухмиллионного пассажира

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Двухмиллионным пассажиром аэропорта Владивостока стал турист из Китая, который летел из Приморья в Харбин. Ему вручили подарки.
Аэропорт Владивостока поздравил двухмиллионного пассажира
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает vostokmedia.com.

В текущем году такого показателя аэропорт достиг почти на два месяца раньше, чем в прошлом. Это, по словам гендиректора аэропорта Дениса Чмутова, говорит о положительной динамике развития авиаперевозок в регионе.

Так, за восемь месяцев этого года пассажиропоток аэропорта вырос на 24% — до 1,7 млн пассажиров.

Ранее сообщалось, что аэропорт Сочи обслужил около 9,6 млн пассажиров за январь — август 2023 года, что на 13% больше, чем годом ранее.

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