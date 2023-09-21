Аэропорт Сочи обслужил 9,6 млн пассажиров с начала года

Аэропорт Сочи обслужил около 9,6 млн пассажиров за январь — август 2023 года, что на 13% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

За летний сезон аэропорт обслужил более 5 млн человек (+2% по сравнению с летом прошлого года).

В настоящее время в расписании аэропорта 54 внутренних и 22 зарубежных направления.

Ранее сообщалось, что в дни Восточного экономического форума, с 9 по 13 сентября, пассажиропоток аэропорта Владивостока составил 58 тыс. человек.