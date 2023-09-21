Аэропорт Сочи обслужил 9,6 млн пассажиров с начала года
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Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.
За летний сезон аэропорт обслужил более 5 млн человек (+2% по сравнению с летом прошлого года).
В настоящее время в расписании аэропорта 54 внутренних и 22 зарубежных направления.
Ранее сообщалось, что в дни Восточного экономического форума, с 9 по 13 сентября, пассажиропоток аэропорта Владивостока составил 58 тыс. человек.