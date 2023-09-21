Узнать больше

Аэропорт Сочи обслужил 9,6 млн пассажиров с начала года

Короткая ссылка
Аэропорт Сочи обслужил около 9,6 млн пассажиров за январь — август 2023 года, что на 13% больше, чем годом ранее.
Аэропорт Сочи обслужил 9,6 млн пассажиров с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Aleksei Smyshliaev

Об этом сообщает «Агентство Бизнес Новостей» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства транспорта и дорожного хозяйства.

За летний сезон аэропорт обслужил более 5 млн человек (+2% по сравнению с летом прошлого года).

В настоящее время в расписании аэропорта 54 внутренних и 22 зарубежных направления.

Ранее сообщалось, что в дни Восточного экономического форума, с 9 по 13 сентября, пассажиропоток аэропорта Владивостока составил 58 тыс. человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить