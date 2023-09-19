В дни ВЭФ пассажиропоток аэропорта Владивостока составил 58 тысяч человек

В дни Восточного экономического форума, с 9 по 13 сентября, пассажиропоток аэропорта Владивостока составил 58 тыс. человек.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

В дни ВЭФ-2023 году количество пассажиров выросло на 12% по сравнению с показателем прошлого года.

Аэропорт обслужил 447 как гражданских рейсов, так и деловой авиации.

В среднем аэропорт принимал 9650 человек в сутки, а 9 сентября, в день накануне официального открытия форума — 11,8 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток на крупнейших пунктах пропуска на российской границе в Юго-Восточной Финляндии сократился примерно на 7,3%.