В дни ВЭФ пассажиропоток аэропорта Владивостока составил 58 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
В дни ВЭФ-2023 году количество пассажиров выросло на 12% по сравнению с показателем прошлого года.
Аэропорт обслужил 447 как гражданских рейсов, так и деловой авиации.
В среднем аэропорт принимал 9650 человек в сутки, а 9 сентября, в день накануне официального открытия форума — 11,8 тыс. человек.
Ранее сообщалось, что пассажиропоток на крупнейших пунктах пропуска на российской границе в Юго-Восточной Финляндии сократился примерно на 7,3%.