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В ГД внесли проект о введении запрета на приближение к человеку по решению суда

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Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Государственную думу законопроект, предполагающий запрет приближения к человеку на определённое расстояние по решению суда.
В ГД внесли проект о введении запрета на приближение к человеку по решению суда
  • РИА Новости

Об сообщили в пресс-службе фракции.

Уточняется, что авторами инициативы выступили вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков, замруководителя фракции Сардана Авксентьева, а такжет депутат Ксения Горячёва.

«При наличии оснований суд может установить запрет приближаться и запрет на осуществление других контактов нарушителя с определённым человеком», — уточнили во фракции.

По словам Даванкова, в данный момент в России суд может запретить звонить человеку, а также присылать электронные или бумажные письма, но запрета на приближение в законодательстве нет.

«Нужно заполнить этот пробел, чтобы полностью защитить людей от преследований», — подчеркнул политик.

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