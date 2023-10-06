В ГД внесли проект о введении запрета на приближение к человеку по решению суда

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в Государственную думу законопроект, предполагающий запрет приближения к человеку на определённое расстояние по решению суда.

Об сообщили в пресс-службе фракции.

Уточняется, что авторами инициативы выступили вице-спикер палаты парламента Владислав Даванков, замруководителя фракции Сардана Авксентьева, а такжет депутат Ксения Горячёва.

«При наличии оснований суд может установить запрет приближаться и запрет на осуществление других контактов нарушителя с определённым человеком», — уточнили во фракции.

По словам Даванкова, в данный момент в России суд может запретить звонить человеку, а также присылать электронные или бумажные письма, но запрета на приближение в законодательстве нет.

«Нужно заполнить этот пробел, чтобы полностью защитить людей от преследований», — подчеркнул политик.