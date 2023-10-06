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Россияне назвали любовь и семью главными причинами для счастья

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Россияне назвали главные причины для счастья. Большинство на первое место поставили любовь и семью.
Россияне назвали любовь и семью главными причинами для счастья
  • Gettyimages.ru

Опрос провёл «Росгосстрах», об этом пишет «Газета.Ru».

Самой популярной из 102 причин оказалась возможность засыпать и просыпаться с любимым человеком, а также семейное благополучие и встретить любовь всей жизни — совокупно эти пункты отметили 47%, общавшихся с ботом счастья пользователей. А всего эти показатели оказались важны для 91% респондентов.

Помимо этого, россияне чувствуют себя счастливыми, когда собирают чемодан в путешествие — 9,2%.

Также чувство радости может принести выигрыш в лотерею (8,7%), неожиданный подарок (8,3%), объятия (7,5%), подарок близкому человеку (7%), поездка в другой город (4,1%).

Ранее сообщалось об исследовании, которое показало, что больше половины россиян (66%) проводят отпуск отдельно от своего партнёра. Из них 36% предпочитают отдыхать со своими друзьями.

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