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Большинство россиян предпочитают раздельный с партнёрами отдых

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Новое исследование показало, что больше половины россиян (66%) проводят отпуск отдельно от своего партнёра. Из них 36% предпочитают отдыхать со своими друзьями.
Большинство россиян предпочитают раздельный с партнёрами отдых
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

Также 22% опрошенных хотели бы отправиться в те места, которые неинтересны партнёру, а ещё 17% выразили желание уделить внимание себе и насладиться одиночеством. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Ozon Travel.

При этом 39% опрошенных выразили опасения, что такой отдых может привести к конфликтам в отношениях. А 32% респондентов договорились со своими партнёрами о раздельном отпуске, куда они отправляются в одно время.

Отвечая на вопрос о лучшем месте для одиночного отдыха, респонденты отметили горы, отдых на море или в санатории, а также поездку в новые страны.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали всё чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.

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