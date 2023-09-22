Большинство россиян предпочитают раздельный с партнёрами отдых

Новое исследование показало, что больше половины россиян (66%) проводят отпуск отдельно от своего партнёра. Из них 36% предпочитают отдыхать со своими друзьями.

Также 22% опрошенных хотели бы отправиться в те места, которые неинтересны партнёру, а ещё 17% выразили желание уделить внимание себе и насладиться одиночеством. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование Ozon Travel.

При этом 39% опрошенных выразили опасения, что такой отдых может привести к конфликтам в отношениях. А 32% респондентов договорились со своими партнёрами о раздельном отпуске, куда они отправляются в одно время.

Отвечая на вопрос о лучшем месте для одиночного отдыха, респонденты отметили горы, отдых на море или в санатории, а также поездку в новые страны.

Ранее генеральный директор компании Tez Tour Воскан Арзуманов в беседе с НСН сообщил, что россияне стали всё чаще отказываться от пятизвёздочных отелей.