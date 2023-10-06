Куратор Храпунова: мошенничество распространено в сфере ремонта стиральных машин
- Gettyimages.ru
- © LanaStock
Об этом она рассказала в интервью Радио Sputnik.
По словам Храпуновой, мошенники чаще всего выманивают деньги у граждан, которые ищут специалиста по ремонту бытовой техники.
«Это сейчас самое распространённое мошенничество», — сказала она.
Как рассказала специалист, люди находят в интернете мастера по ремонту техники, договариваются по поводу цены, он приезжает и забирает какую-нибудь делать от стиральной машины якобы на диагностику.
После этого он звонит и говорит, что цена ремонта выросла после проведения диагностики. В итоге человека ставят перед выбором: или заплатить больше, или мастер не вернёт деталь.
Ранее киберэксперт Генрих Девяткин раскрыл уловки мошенников для доступа к банковским данным.