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Куратор Храпунова: мошенничество распространено в сфере ремонта стиральных машин

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Куратор и эксперт проекта «Мошеловка» Алла Храпунова предупредила, что самый популярный вид мошенничества в сфере бытовых услуг в России связан с ремонтом стиральных машин.
Куратор Храпунова: мошенничество распространено в сфере ремонта стиральных машин
  • Gettyimages.ru
  • © LanaStock

Об этом она рассказала в интервью Радио Sputnik.

По словам Храпуновой, мошенники чаще всего выманивают деньги у граждан, которые ищут специалиста по ремонту бытовой техники.

«Это сейчас самое распространённое мошенничество», — сказала она.

Как рассказала специалист, люди находят в интернете мастера по ремонту техники, договариваются по поводу цены, он приезжает и забирает какую-нибудь делать от стиральной машины якобы на диагностику.

После этого он звонит и говорит, что цена ремонта выросла после проведения диагностики. В итоге человека ставят перед выбором: или заплатить больше, или мастер не вернёт деталь.

Ранее киберэксперт Генрих Девяткин раскрыл уловки мошенников для доступа к банковским данным.

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