Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за тайфуна
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин сообщил о введении режима ЧС на территории Южно-Сахалинского городского округа в связи с прохождением тайфуна и его последствиями.
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Вводим на территории всего городского округа режим ЧС», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в Южно-Сахалинске из-за тайфуна были подтоплены жилые дома.
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