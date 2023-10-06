Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за тайфуна

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин сообщил о введении режима ЧС на территории Южно-Сахалинского городского округа в связи с прохождением тайфуна и его последствиями.

Об этом он написал в своём Telegram-канале. «Вводим на территории всего городского округа режим ЧС», — говорится в сообщении. Ранее стало известно, что в Южно-Сахалинске из-за тайфуна были подтоплены жилые дома.