Жилые дома в Южно-Сахалинске подтоплены из-за тайфуна

Пришедший на юг Сахалина очередной тайфун привёл к подтоплению нескольких домов и обесточиванию частного сектора в Южно-Сахалинске.

Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Валерий Лимаренко.

«Профильными службами зафиксировано подтопление десяти жилых домов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что без электроснабжения находятся шесть многоквартирных и более 500 частных домов, в которых проживает 2602 человека.

Ранее в МЧС сообщили, что более 5,6 тыс. жилых домов подтопило в Приморье из-за непогоды в августе.

Также на Тайване 356 человек пострадали из-за тайфуна «Коину».