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МЧС: более 5,6 тысячи жилых домов подтопило в Приморье из-за непогоды в августе

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В пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю заявили, что порядка 5648 жилых домов были подтоплены в 106 населённых пунктах Приморского края, где в августе неоднократно прошли мощные ливни и наводнения.
МЧС: более 5,6 тысячи жилых домов подтопило в Приморье из-за непогоды в августе
  • РИА Новости

«Всего за период циклонического воздействия в 28 муниципальных образованиях на территории 106 населённых пунктов были подтоплены 5648 жилых домов», — рассказали РИА Новости в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

Уточняется, что по состоянию на 18 сентября в регионе подтопленных домов нет.

Вместе с этим в ведомстве указали, что подтопленными остаются только семь придомовых территорий в Дальнереченском городском округе.

Ранее первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина заявила, что ущерб, нанесённый региону в результате тайфуна, оценивается примерно в 10 млрд рублей.

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