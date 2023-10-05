Четыре человека погибли при столкновении трёх автомобилей в Карачаево-Черкесии

Четыре человека погибли в результате столкновения трёх автомобилей в Карачаево-Черкесии, сообщили в региональном МВД.

«В Карачаево-Черкесии сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погибли четыре человека», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, авария произошла 5 октября в 20:00 мск.

Отмечается, что водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу движения и столкнулся с двумя другими машинами.

Ранее сообщалось о ДТП в Альшеевском районе Башкирии, в результате которого погибли два человека. Его устроил 16-летний подросток.