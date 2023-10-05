Космонавт Борисенко рассказал об особенностях своей работы

Лётчик-космонавт Андрей Борисенко заявил, что представителям его профессии нужно много учиться, жить по расписанию и тщательно следить за здоровьем.

«Чтобы реализоваться в профессии космонавта, нужно учиться практически всю жизнь. Космонавт — это вечный студент, который учится от момента поступления в отряд и до тех пор, пока не закончит летать», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, человек, отобранный в отряд космонавтов, не имеет полной гарантии, что он полетит в космос.

«Ограничения связаны и с нашей повседневной жизнью. У нас на каждый рабочий день составляется индивидуальное расписание. Мы обязаны заботиться о своём здоровье, потому что любое отклонение от здорового образа жизни рано или поздно повлечёт за собой негодность к космическому полёту и, соответственно, уходу из профессии», — сообщил Борисенко.

Как добавил космонавт, ограничения в профессии связаны и с близкими людьми. К примеру, если заболевает ребёнок, то отец-космонавт должен на время переехать в общежитие в Звёздном городке и ждать, пока ребёнок не вылечится.

«Я отношу это к одному из самых серьёзных, неприятных ограничений для наших родных половинок. Да и сам космонавт тоже чувствует себя очень неуютно», — заключил Борисенко.

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