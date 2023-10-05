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В Самаре открыли бюст Сергею Королёву

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В Самарском университете имени Королёва открыли бюст основоположнику практической космонавтики Сергею Королёву. Скульптор — Карен Саркисов.
В Самаре открыли бюст Сергею Королёву

Об этом сообщает sovainfo.ru.

«Для всех нас это очень важное событие. Важно помнить историю великих свершений и понимать: большие открытия, выдающиеся изобретения — это результат упорного труда, они создаются с любовью к Родине. Только так можно принести пользу российскому обществу и человечеству в целом», — заявил ректор вуза Владимир Богатырёв.

Также стало известно, что в Ангарске открыли памятник учительнице, передаёт ОТР. Заявку подавала директор гимназии № 1 Людмила Раевская, а исполнил проект скульптор Евгений Ставский.

«Это творческий коллектив, я как руководитель. Там каждый член творческого коллектива вносит какие-то свои корректировки. Даже учителя приезжали в Красноярск, где она изготавливалась, из глины лепилась, тоже вносили свои уточнения, какие-то пожелания», — рассказал Ставский, говоря о работе над скульптурой.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО открыли памятник отрядам Великой Северной экспедиции XVIII века.

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