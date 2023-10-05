В МГД разъяснили изменения в закон о тишине
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«Новый закон закрепляет разделение полномочий по противодействию шумным соседям между двумя уполномоченными органами — полицией и Объединением административно-технических инспекций (ОАТИ)», — сказал Шапошников в беседе с «Парламентской газетой».
По его словам, полицейские будут составлять протоколы для привлечения к административной ответственности по данным вопросам в ночное время, а сотрудники ОАТИ будут фиксировать нарушения в те часы дневного времени, когда шуметь нельзя.
«В городском законе установлен длинный перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время. В их числе использование телевизоров, других звуковоспроизводящих устройств, игра на музыкальных инструментах, крики, свист, производство ремонтных, строительных работ и иные действия», — напомнил Шапошников.
Он отметил, что в другие часы, установленные законом, нельзя проводить громкий ремонт.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева выразила мнение, что собственники жилья должны сами устанавливать режим тишины.