В МГД разъяснили изменения в закон о тишине

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников прокомментировал изменения в столичный КоАП, предусматривающие разграничение полномочий по составлению протоколов о нарушении тишины в многоквартирных домах.

«Новый закон закрепляет разделение полномочий по противодействию шумным соседям между двумя уполномоченными органами — полицией и Объединением административно-технических инспекций (ОАТИ)», — сказал Шапошников в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, полицейские будут составлять протоколы для привлечения к административной ответственности по данным вопросам в ночное время, а сотрудники ОАТИ будут фиксировать нарушения в те часы дневного времени, когда шуметь нельзя.

«В городском законе установлен длинный перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан в ночное время. В их числе использование телевизоров, других звуковоспроизводящих устройств, игра на музыкальных инструментах, крики, свист, производство ремонтных, строительных работ и иные действия», — напомнил Шапошников.

Он отметил, что в другие часы, установленные законом, нельзя проводить громкий ремонт.

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева выразила мнение, что собственники жилья должны сами устанавливать режим тишины.